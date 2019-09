Przemawiając w Izbie Gmin, Bercow oświadczył, że jego 10-letnia "kadencja" zbliża się do końca i pełnienie tej roli było "największym honorem i zaszczytem".

Wyjaśnił, że jeśli nie będzie do tego czasu przedterminowych wyborów, odejście ze stanowiska 31 października będzie "najmniej przeszkadzające i najbardziej demokratyczne". 31 października to obecnie obowiązująca data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Spiker Izby Gmin poinformował o swojej rezygnacji niedługo po doniesieniach o tym, że Partia Konserwatywna zamierza, łamiąc polityczny zwyczaj, wystawić w nadchodzących wyborach swojego kandydata w okręgu wyborczym Bercowa - Buckingham. Zwolennicy twardego brexitu kwestionowali bezstronność Bercowa.

Bercow, który objął stanowisko w czerwcu 2009 r., jest najdłużej urzędującym spikerem po II wojnie światowej.

W poniedziałek wieczorem Izba Gmin ma po raz drugi głosować nad wnioskiem premiera Borisa Johnsona o rozpisanie przedterminowych wyborów, ale ponieważ partie opozycyjne już zapowiedziały, że się temu sprzeciwią, szanse na taki scenariusz są niewielkie. Przedterminowe wybory w połowie października dałyby Johnsonowi możliwość doprowadzenia do brexitu bez porozumienia. W zeszłym tygodniu parlament przyjął ustawę, która to wyklucza i w przypadku braku innych rozwiązań zmusza go do zwrócenia się do Unii Europejskiej o kolejne przesunięcie terminu wyjścia - do 31 stycznia 2020 r.

