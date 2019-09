Portfel zam. Elektrotim S.A. wzrósł o 21,5% r: r do 248,68 mln zł na koniec VIII



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Elektrotim S.A. zwiększył się o 21,5% r/r i wyniósł ok. 248,68 mln zł netto na koniec sierpnia br., podała spółka.

"Elektrotim S.A. wg stanu na dzień 30.08.2019r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 248 679 tys. zł netto. Elektrotim S.A. wg stanu na dzień 01.09.2018r. posiadał portfel zamówień w wysokości ok. 204 623 tys. zł netto. Portfel zamówień Elektrotim S.A. w ujęciu 01.09.2018r. do 30.08.2019 r. zwiększył się o 21,5%" - czytamy w raporcie półrocznym.

W okresie od 1 września 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. Elektrotim S.A. pozyskał zamówienia o wartości 243 513 tys. zł netto. Dynamika wartości pozyskanych w tym okresie wynosi 131%, podano także.

"Posiadany portfel zamówień i jego jakość uprawdopodobniają, w perspektywie najbliższych kwartałów, zdecydowane poprawienie wyników przez grupę kapitałową Elektrotim" - czytamy dalej w raporcie.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)