"Nie ma ściśle określonego terminu zakończenia dochodzeń. Czas trwania zależy od wielu czynników, w tym od złożoności każdej sprawy, liczby zaangażowanych państw i osób, zakresu współpracy innych zaangażowanych instytucji UE i stron oraz korzystania z prawa do obrony" - poinformowały PAP służby prasowe OLAF, pytane o ewentualny termin zakończenia obu dochodzeń.

Jak dodano, w 2018 r. średni czas trwania sprawy wyniósł 18,6 miesiąca.

"OLAF nie informuje o tym, czy może zakończyć dochodzenie w określonym terminie" - podkreślono.

Radio RMF FM podało w piątek, że OLAF "nie zamierza kończyć postępowania wobec Janusza Wojciechowskiego przed jego przesłuchaniem (w Parlamencie Europejskim), które według wstępnych ustaleń ma się odbyć 7 października".

O sprawę dochodzenia PAP zapytała w piątek Wojciechowskiego. "Chciałbym, żeby wszystkie ustalenia w tej sprawie były dostępne dla opinii publicznej. Nie mam nic do ukrycia i czekam na odpowiedź na moją prośbę o zgodę na to, żebym mógł przedstawić opinii publicznej to, co zostało ustalone wobec mnie. To, co najbardziej jest przeze mnie oczekiwane, to pełna jawność i pełna przejrzystość w tej sprawie" - powiedział PAP.

OLAF nie informuje jednak o szczegółach spraw.

Wobec Wojciechowskiego, polskiego kandydata do Komisji Europejskiej, prowadzone jest dochodzenie OLAF-u. Według doniesień prasowych chodzi o domniemane nieprawidłowości w zwrocie kosztów podróży w okresie, gdy Wojciechowski był europosłem.

Jak wynika z doniesień medialnych, postępowanie OLAF-u dotyczy również francuskiej kandydatki na komisarza Sylvie Goulard. Według "Le Monde" chodziło o tworzenie w PE "rzekomych fikcyjnych miejsc pracy". Francuskie media informowały, że Goulard miała zwrócić PE 45 tys. euro niesłusznie wypłaconych środków. "Le Monde" informował, że sprawa nie została zamknięta we Francji - odpowiednie organy nadal badają tam sprawę fikcyjnych stanowisk asystentów w PE. Dochodzenia nie zakończył też OLAF.

Przewodnicząca przyszłej KE Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek, pytana o sprawę, że OLAF to niezależny organ, a w przypadku kandydatów na komisarzy, którymi się zajmuje, obowiązuje zasada domniemania niewinności.

Przesłuchania komisarzy rozpoczną się w PE 30 września i potrwają do 8 października.

