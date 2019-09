Chodzi o dwa odcinki: Podborze-Śniadowo (19,5 km) i Suwałki-Budzisko z obwodnicą Szypliszek (24,5 km). Przetargowe oferty na te inwestycje miały być otwarte 20 września, ale przesunięto je na 4 i 7 października 2019 r.

Przetargi ogłoszono w sierpniu 2019 r. po tym, gdy doszło do zerwania umów z wcześniej wybranymi wykonawcami tych inwestycji w systemie projektuj i buduj - tłumaczyła wcześniej GDDKiA. W przypadku odcinka od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie S61 będzie się łączyć z S8, poprzedniemu wykonawcy nie udało się dokończyć prac projektowych i przygotować budowlanych, by można było wydać zezwolenie na realizację tej inwestycji. To jedyny odcinek Via Baltica, na który nie jest złożony wniosek o ZRID. Na odcinek Suwałki-Budzisko jest wydana taka decyzja - informowała wcześniej GDDKiA.

Rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA Rafał Malinowski poinformował PAP w poniedziałek, że przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani startem w obu tych przetargach składali i składają setki zapytań, drogowcy muszą na nie odpowiedzieć. Stąd konieczność przesunięcia terminów.

Od października 2018 r. w ramach Via Baltica - trwa budowa tzw. drugiej jezdni już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, która powstała jako droga jednojezdniowa. Gotowa jest oddana do użytku wiosną 2019 r. obwodnica Suwałk. Od końca sierpnia trwa budowa 17 km odcinka Śniadowo-Łomża Południe, z końcem sierpnia wykonawca przejął również plac budowy 18 km odcinka Stawiski-Szczuczyn.

Via Baltica na odcinku od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to 91 km przyszłej drogi ekspresowej. Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, koszt tej trasy to ponad 3,3 mld zł, z czego ponad 1,6 mld zł pochodzi z Unii Europejskiej, a pozostałe środki - z budżetu państwa.

Via Baltica - na trzech odcinkach: Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie i Wysokie-Raczki realizuje również olsztyński oddział GDDKiA. Jak informowała wcześniej GDDKiA, zezwolenia na realizację tych odcinków mają być wydane w ostatnim kwartale 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r.

