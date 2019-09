Oczyszczenie systemu PERN z zanieczyszczonej ropy potrwa dłużej niż zakładano



Miszewsko Strzałkowskie, 18.09.2019 (ISBnews) - Całkowite oczyszczenie systemu PERN z zanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej potrwa dłużej niż zakładane pierwotnie 6-8 miesięcy, poinformował prezes PERN Igor Wasilewski.

"Od początku kryzysu naftowego do Polski wpłynęło ponad 1 mln ton zanieczyszczonej ropy. Do dzisiaj udało się zmniejszyć tę ilość do około 450 tys. ton. Jak długo potrwa całkowite oczyszczenie systemu - zależy od rafinerii polskich i niemieckich, które są właścicielami tej ropy" - powiedział Wasilewski w trakcie spotkania z dziennikarzami w bazie surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka.

Według niego, już dzisiaj widać, że będzie to okres dłuższy niż początkowo szacowano.

"Na początku zakładaliśmy 6-8 miesięcy, dzisiaj widać, że ten proces potrwa dłużej" - dodał.

Szef PERN podkreślił, że spółka zaplanowała także działania sprawdzające, jak na infrastrukturę PERN wpłynęła zanieczyszczona ropa, ale zastrzegł, że chlorki są zasadniczo niebezpieczne dopiero po podgrzaniu, co ma miejsce w rafineriach, a nie w systemie przesyłowo-magazynowym.

"Na dzisiaj mogę powiedzieć, że w rurociągach PERN nie ma już zachlorowanej ropy, natomiast znajduje się ona w naszych zbiornikach" - powiedział.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

(ISBnews)