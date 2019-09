Dekpol rozpoczął budowę dwóch hal magazynowo-usługowych w Gdańsku



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Dekpol rozpoczął budowę dwóch hal magazynowo-usługowych w Gdańsku, tworzących Flex Gdańsk BCL (Bałtyckie Centrum Logistyczne), podała spółka.

"Obiekty składać się będą z niewielkich modułów typu SBU (small business unit) z częścią biurową i dostarczą łącznie blisko 15 tys. m2 powierzchni użytkowej" - czytamy w komunikacie.

Dekpol jest generalnym wykonawcą inwestycjci, która powstaje na terenie gdańskiej Przeróbki. Projekt zakłada budowę dwóch nowoczesnych hal magazynowo- usługowych z wydzielonymi częściami biurowymi. Obiekty dostarczą łącznie 14 755 m2 powierzchni użytkowej, podano.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na zlecenie firmy Flex Gdańsk BCL. Inwestor posiada jeszcze w ofercie wolne powierzchnie do wynajęcia. Bałtyckie Centrum Logistyczne posiadać będzie dostęp do bocznicy kolejowej PKP. Zlokalizowane będzie blisko terminala kontenerowego DCT oraz 2 km od drogi ekspresowej S7. Do centrum Gdańska dojazd samochodem to ok. 3 minuty, poinformowano również.

Na koniec 2018 roku Grupa Dekpol realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto. W pierwszym kwartale br. wartość kontraktów dla podmiotów zewnętrznych wzrosła o 46% r/r.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)