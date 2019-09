Przychody Asbisu spadły wstępnie r: r do ok. 158 mln USD w sierpniu



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował w sierpniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 158 mln USD, co oznacza spadek o ok. 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Szacunkowe przychody wypracowane w sierpniu 2019 r. są wyższe od przychodów wypracowanych w lipcu 2019 r. o ponad 14%, kiedy to wyniosły ok. 138 mln USD. Przychody Asbis są zgodne z oczekiwaniami firmy" - czytamy w komunikacie.

"Sierpień był dla Asbis lepszym miesiącem pod względem przychodów od lipca, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dla nas jednak ważne są efekty, jakie wypracowujemy w dłuższej perspektywie. Dlatego obecnie ważna jest dla nas praca nad realizacją naszych założeń strategicznych, czyli koncentracji na rozwoju portfolio produktowego naszych marek własnych oraz wzmocnieniu kompetencji Asbis w sektorach, które są perspektywiczne, czyli rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpłynie to na zwiększenie marż, co przy pracy wyłącznie w modelu tradycyjnej dystrybucji IT jest już bardzo trudne" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)