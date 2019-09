7Levels ma umowy ws. wydania 2 gier na Nintendo Switch na rynku azjatyckim



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - 7Levels ma dwie umowy z Circle Entertainment Limited z siedzibą w Chinach w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gier: 'Jet Kave Adventure' oraz 'Golf Peaks' na platformę Nintendo Switch na rynku azjatyckim, podała spółka.

"Umowa 1 oraz umowa 2 zostały zawarte na okres odpowiednio do 23 września 2021 r. oraz do 3 grudnia 2020 r. oraz przewidują wyłączność dla wydawcy na prowadzenie działań wydawniczych, marketingowych i dystrybucyjnych na rynku azjatyckim" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, wysokość opłat licencyjnych i pozostałe istotne zapisy obu umów nie odbiegają od standardów rynkowych.

"Premiery gier 'Jet Kave Adventure' oraz 'Golf Peaks' na rynku azjatyckim odbędą się w 2020 r. O dokładnej dacie premier oraz cenie gier emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących." - czytamy także.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)