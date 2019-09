Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018: 2019



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 57,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) wobec 60,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 85,24 mln zł wobec 98,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 793,33 mln zł w r.obr. 2018/ 2019 wobec 8 236,56 mln zł rok wcześniej.

"Grupa AB, notowany na GPW największy dystrybutor IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE, zbliża się do przekroczenia progu 9 mld zł rocznych obrotów. W zakończonym roku finansowym 2018/2019 skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu rok do roku o blisko 557 mln zł (7%), osiągając rekordowe 8,8 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W samym drugim kwartale 2019 roku (czwarty kwartał roku finansowego 2018/2019) wzrosły o 16% r/r, do blisko 2,1 mld zł, podano także.

"To był rekordowy rok finansowy, a jednocześnie okres kwiecień-czerwiec zapisał się w naszej historii pierwszym przekroczeniem progu 2 mld zł sprzedaży kwartalnej poza szczytowym okresem w branży, czyli czwartym kwartałem roku kalendarzowego. Konsekwentnie realizujemy długoterminową strategię zdywersyfikowanego rozwoju, wykorzystując najlepsze rozwiązania efektywnościowe, w tym w zakresie e-commerce i własnej zaawansowanej zautomatyzowanej logistyki, obsługującej najszersze na rynku portfolio indeksów produktowych dostępnych od ręki" - skomentował prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

W minionym roku finansowym Grupa AB zwiększyła udziały rynkowe w siedmiu z dziesięciu największych kategorii klasycznego IT. Notuje także dynamiczne wzrosty sprzedaży w zakresie oprogramowania w chmurze (cloud), rozwiązań digital signage, smart home, RTV/AGD, zabawek oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym smartfonów. Już prawie co drugi smartfon sprzedawany na głównych rynkach Grupy AB (Polska, Czechy i Słowacja) pochodzi z jej dystrybucji. Grupa AB pozostaje także numerem jeden w dystrybucji całego portfolio produktów Apple w Polsce, Czechach i na Słowacji (udział 57%), wymieniono w materiale.

"Mamy w ofercie szerokie portfolio marek smartfonów, przy czym na pewno w zakresie marki Apple widzimy wciąż bardzo duży potencjał sprzedażowy. O ile w Polsce iPhone odpowiada za 8% rynku smartfonów, a w Europie Wschodniej za 9%, o tyle w Europie Zachodniej jest to 30%. Jednocześnie w naszym regionie widać trend zakupów coraz droższych smartfonów w ślad za bogaceniem się społeczeństw. W bieżącym miesiącu premierę miały nowości produktowe Apple, które jak zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem" - wskazał członek zarządu ds. handlowych w AB Zbigniew Mądry.

W roku finansowym 2018/2019 Grupa AB wypracowała 344 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 98 mln zł wyniku EBITDA i 58 mln zł zysku netto.

"Rynki zagraniczne zachowują się bardzo dobrze, a na rynku polskim obserwowaliśmy kolejny rok presji na marże, która związana była ze zmianami struktury podmiotowej rynku. W obecnym kwartale można doszukiwać się już pewnych symptomów normalizacji sytuacji. Racjonalnie działające firmy na świecie wiedzą, że wojna cenowa jest ostatnią rzeczą, do której warto dążyć" - powiedział Przybyło.

"Już jednak teraz, dzięki dywersyfikacji biznesu oraz silnej pozycji rynkowej z licznymi trwałymi przewagami konkurencyjnymi wypracowaliśmy w minionym roku finansowym, podobnie jak w poprzednich okresach, bardzo dobre wyniki, a nasza pozycja bilansowa i silny strumień generowanej gotówki stwarzają dużo miejsca do dalszego rozwoju" - podkreślił członek zarządu ds. finansowych w AB Grzegorz Ochędzan.

Kapitały własne Grupy AB powiększyły się o 10% r/r do rekordowych ponad 790 mln zł na koniec czerwca br. Zadłużenie finansowe netto spadło o 20% do 225 mln zł i stanowiło jedynie 28% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,3.

"Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć wysoki i stabilny r/r operacyjny cash flow rzędu 70 mln zł rocznie" - podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2018/ 2019 wyniósł 35,49 mln zł wobec 41,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

