Przewoźnik podpisał dziś umowę ze spółką Gas-Trading SA z grupy PGNiG w zakresie doradztwa nt. wykorzystania LNG jako paliwa do napędzania szynowych pojazdów hybrydowych.



"O pojeździe hybrydowym zaczęliśmy myśleć już dwa lata temu. Natomiast cały czas rozważaliśmy co by mogło być tym paliwem alternatywnym dla silnika elektrycznego. Braliśmy pod uwagę silniki oparte na amoniakatach, również na ogniwa wodorowe, natomiast ze względu na efektywność jaką daje LNG, zdecydowaliśmy się pójść w tę stronę. I stąd umowa partnerska. Z pomocą wiedzy eksperckiej Gas-Trading będziemy przygotowywać dokumentację" - powiedział Zgorzelski w rozmowie z ISBnews, podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2019.



"Stawiam sobie za cel, żeby jeszcze przed tegorocznym Świętem Kolejarza [25 listopada] ogłosić konkurs - zgodnie z art. 110 prawa zamówień publicznych - na taki pojazd hybrydowy" - dodał prezes.



Wskazał, że obecnie na rynku takiego pojazdu nie ma i liczy, że udział w konkursie wezmą wszyscy trzej główni polscy producenci taboru kolejowego - Newag, Pesa Bydgoszcz i H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych.



Przewoźnik chciałby, żeby pojazd powstał jak najszybciej, ale z uwzględnieniem kluczowych dla spółki wymogów komfortu, bezpieczeństwa i niezawodności, podkreślił Zgorzelski.



"Liczymy, że za 2 lata zobaczymy go na Trako" - podsumował.



Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Rocznie przewożą ponad 81 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.



Gas-Trading, spółka z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, świadczy usługi w zakresie transportu LNG oraz budowy infrastruktury do regazyfikacji.



