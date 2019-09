W piątek odbyło się uroczyste uruchomienie stacji, m.in. z udziałem europosłanki Elżbiety Rafalskiej, wojewody lubuskiego Władysława Djczaka, władz samorządowych gminy i przedstawicieli grupy PGNiG. Odpalono symboliczną świeczkę gazową.

„Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać” – powiedział prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak.

Dodał, że gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. „Cieszę się, że w ramach naszego programu inwestycji w sieć gazową Polski oddajemy dziś do użytku kolejną stację LNG w Polsce, a pierwszą w Lubuskim” – zaznaczył Woźniak.

Stacja w Dobiegniewie składa się ze zbiornika o pojemności 37 m sześc., dwóch parownic oraz układu redukcyjno–pomiarowego. Dodatkowo PSG w pierwszym etapie inwestycji wybudowała w tej miejscowości ok. 1,7 kilometra sieci gazowej. Łączny koszt tych inwestycji to 2,8 mln zł. Do stacji skroplony gaz będzie dowożony cysternami z terminala w Świnoujściu. Docelowo w mieście powstanie ok. 8,5 kilometra sieci gazowej.

„Cieszę się, że znika kolejna biała plama (jeśli chodzi o dostęp do gazu – PAP) na mapie województwa lubuskiego. Gmina, której walory krajoznawcze, turystyczne są bezcenne i dla niej takie ekologiczne źródło energii, nowoczesne rozwiązania, innowacyjne rozwiązania są bardzo potrzebne, bo one są takie dalekosiężne. Wystarczą już też na lata” – powiedziała PAP posłanka do PE Elżbieta Rafalska.

Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska powiedziała PAP, że to kluczowa inwestycja dla rozwoju gminy.

„Po pierwsze, że dbamy o ekologię i chcemy być dostosowani do naszych warunków przyrodniczych, czyli zielonej gminy i uwarunkowań obszarów Natura 2000 i Drawieńskiego Parku Narodowego, ale chcemy przy tym być ekologiczni dla naszych mieszkańców” – zaznaczyła.

Dodała, że z gazu mają korzystać zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i kotłownie wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkie budynki użyteczności publicznej.

Prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak podkreślił, że gazyfikacja gminy Dobiegniew to jeden z elementów realizacji Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, realizowanego od października ubiegłego roku przez PSG.

Dodał, dzięki dostępowi do skroplonego gazu z terminala w Świnoujściu i poprzez budowę stacji LNG możliwa jest teraz gazyfikacja rejonów, do których doprowadzenie tradycyjnej sieci gazowej jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

W województwie lubuskim w ramach tego Programu zgazyfikowanych zostanie w sumie sześć gmin, wszystkie poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji LNG.

Natomiast w całym kraju do końca 2022 r. PSG zamierza umożliwić dostęp do gazu dla 300 gmin budując 77 stacji LNG. Pozwoli to na zwiększenie tzw. stopień gazyfikacji kraju z obecnych ok. 60 do ponad 72 proc.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest też największym w Europie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza ponad 189 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,75 mld metrów sześciennych gazu. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz