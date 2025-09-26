Wyższe dodatki dla pilotów i obsługi naziemnej

Rozporządzenie precyzuje zasady przyznawania dodatków specjalnych dla załóg wojskowych statków powietrznych oraz personelu obsługi naziemnej. Wysokość świadczenia została powiązana m.in. ze stażem służby i posiadanymi licencjami.

Reklama

Zmiany obejmują także wprowadzenie nowych mnożników kwoty obliczeniowej dla pilotów, operatorów bezzałogowych statków powietrznych oraz żołnierzy pełniących służbę w obsłudze naziemnej.

Zgodnie z nowymi przepisami żołnierz zawodowy, który w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym wykonuje loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej albo loty w składzie załóg bezzałogowych statków powietrznych, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty obliczeniowej:

1) dla pilotów:

a) 1,8 – piloci, którzy wykonali powyżej 2000 godzin lotu i posiadają 1 klasę pilota,

b) 1,6 – piloci, którzy wykonali powyżej 1500 godzin do 2000 godzin lotu i posiadają 1 klasę pilota,

c) 1,3 – piloci, którzy wykonali powyżej 1100 godzin i posiadają co najmniej 2 klasę pilota,

d) 1,0 – piloci, którzy wykonali powyżej 750 godzin do 1100 godzin lotu i posiadają co najmniej 2 klasę pilota,

e) 0,8 – piloci, którzy wykonali powyżej 500 godzin i posiadają co najmniej 3 klasę pilota,

f) 0,6 – piloci, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 500 godzin lotu i posiadają co najmniej 3 klasę pilota,

g) 0,5 – piloci, którzy wykonali do 300 godzin lotu i posiadają co najmniej 3 klasę pilota;

2) dla pozostałego personelu latającego:

a) 1,0 – inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 0,8 – inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 0,6 – inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 1500 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,5 – inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 1000 godzin do 1500 godzin lotu,

e) 0,40 – inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 500 godzin do 1000 godzin lotu,

f) 0,30 – inni członkowie załóg, którzy wykonali do 500 godzin lotu;

3) dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych klasy II i III:

a) 1,40 – piloci, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 1,20 – piloci, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 1,00 – piloci, którzy wykonali powyżej 1300 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,80 – piloci, którzy wykonali powyżej 800 godzin do 1300 godzin lotu,

e) 0,60 – piloci, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 800 godzin lotu,

f) 0,30 – piloci, którzy wykonali do 300 godzin lotu;

4) dla operatorów sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy II i III:

a) 1,0 – operatorzy, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 0,80 – operatorzy, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 0,70 – operatorzy, którzy wykonali powyżej 1300 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,50 – operatorzy, którzy wykonali powyżej 800 godzin do 1300 godzin lotu,

e) 0,30 – operatorzy, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 800 godzin lotu,

f) 0,10 – operatorzy, którzy wykonali do 300 godzin lotu.”,

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie zawiera szczegółowe regulacje dla żołnierzy, którzy już wcześniej spełniali warunki do otrzymywania dodatku specjalnego. Dzięki temu zachowają oni prawo do świadczenia także po wejściu w życie nowych przepisów.

Wejście w życie

Nowe zasady dotyczące dodatków zaczną obowiązywać od 1 października 2025 r.