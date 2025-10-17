Zgodnie z informacjami Amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), Ford wycofuje z rynku około 625 tys. pojazdów w USA. Są dwa powody masowej akcji serwisowej. Pierwszy to problemy z pasami bezpieczeństwa, natomiast druga usterka dotyczy problemów z wyświetlaniem obrazu z kamery cofania.
Problem z pasami bezpieczeństwa
Zgodnie z informacjami NHTSA, akcja serwisowa aut z niepewnymi pasami bezpieczeństwa dotyczy 332 778 pojazdów Ford Mustang.
Z informacji NHTSA, na które powołuje się agencja Reuters wynika, że pojazdach, w których występują problemy z pasami bezpieczeństwa, dealerzy sprawdzą części pasów bezpieczeństwa i w razie potrzeby dokonają wymiany, a także usuną pobliskie fragmenty dywaników, które stykają się z kablami.
Wadliwy wyświetlacz kamery cofania
Natomiast potencjalna wada wyświetlaczy kamer cofania dotyczy 291 901 półciężarówek typu super duty F-250, F-350 i F-450.
Amerykański organ regulacyjny ds. motoryzacji poinformował, że dealerzy Forda bezpłatnie zaktualizują oprogramowanie modułu przetwarzania obrazu w modelach objętych akcją wycofania, aby usunąć wadę wyświetlacza kamery.
Czarna seria awarii Forda w tym roku
Najnowsza akacja serwisowa już kolejny przypadek w tym roku, gdy Ford wzywa tysiące samochodów do serwisu. Lista usterek jest długa:
- Z powodu wycieku płynu hamulcowego do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów.
- Ponad 213 tys. pojazdów wezwano do warsztatu z powodu wadliwych świateł tylnych.
- 100 900 pojazdów wycofano z ruchu, z powodu ryzyka rozerwania poduszki powietrznej w momencie jej otwarcia.
- W 355 tys. pick-upów pojawił się problem z wyświetlaczem na desce rozdzielczej.
- 694 271 samochodów typu crossover SUV, zagrożone były wyciekiem paliwa, z powodu wadliwych wtryskiwaczy.
- W 850 318 pojazdach zawiodła pompa paliwa niskiego ciśnienia.
- W 123 611 pojazdach zagrożonych było wyciekiem płynu z układu hamulcowego.
- W 24 655 pojazdach podejrzewano usterkę modułu sterowania układem napędowym (PCM).
- Około 1,5 miliona pojazdów wycofano z powodu usterki kamery cofania, która pokazywała zniekształcony lub pusty.
- W 115 539 pojazdach podejrzewano wady, która może spowodować odłączenie się górnego wału kolumny kierowniczej.