Zgodnie z informacjami Amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), Ford wycofuje z rynku około 625 tys. pojazdów w USA. Są dwa powody masowej akcji serwisowej. Pierwszy to problemy z pasami bezpieczeństwa, natomiast druga usterka dotyczy problemów z wyświetlaniem obrazu z kamery cofania.

Problem z pasami bezpieczeństwa

Zgodnie z informacjami NHTSA, akcja serwisowa aut z niepewnymi pasami bezpieczeństwa dotyczy 332 778 pojazdów Ford Mustang.

Z informacji NHTSA, na które powołuje się agencja Reuters wynika, że pojazdach, w których występują problemy z pasami bezpieczeństwa, dealerzy sprawdzą części pasów bezpieczeństwa i w razie potrzeby dokonają wymiany, a także usuną pobliskie fragmenty dywaników, które stykają się z kablami.

Wadliwy wyświetlacz kamery cofania

Natomiast potencjalna wada wyświetlaczy kamer cofania dotyczy 291 901 półciężarówek typu super duty F-250, F-350 i F-450.

Amerykański organ regulacyjny ds. motoryzacji poinformował, że dealerzy Forda bezpłatnie zaktualizują oprogramowanie modułu przetwarzania obrazu w modelach objętych akcją wycofania, aby usunąć wadę wyświetlacza kamery.

Czarna seria awarii Forda w tym roku

Najnowsza akacja serwisowa już kolejny przypadek w tym roku, gdy Ford wzywa tysiące samochodów do serwisu. Lista usterek jest długa: