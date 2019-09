Minister Adamczyk podkreślał podczas uroczystości znaczenie Via Carpatii, nie tylko dla Polski, ale także dla innych państw.

„Via Carpatia to droga życia państw Europy Środkowo-Wschodniej. Via Carpatia to marzenie wielu pokoleń mieszkańców tzw. Polski Wschodniej, regionów wschodnich naszego kraju. Wreszcie Via Carpatia to ten projekt, który został zapoczątkowany przez św. pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a my ten swoisty testament pana prezydenta mamy wielki zaszczyt realizować” – mówił Adamczyk.

Zadeklarował jednocześnie, że do 2025 roku ten testament zostanie zrealizowany, a efekt tej pracy będzie „silnikiem rozwoju, nie tylko naszych regionów, ale regionów wielu państw europejskich”.

„To jest dobry dzień dla Polski, to jest dobry czas dla polskiego transportu, dla polskich dróg, dla kierowców, którzy korzystają z dróg w naszym kraju” – zaznaczył Adamczyk.

Minister podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. „Budujemy Via Carpatię na całym jej odcinku” - zaznaczył.

Dodał, że prace mają różny stopień zaawansowania na różnych odcinkach.

Słowa podziękowania złożył m.in. europosłowi Tomaszowi Porębie, który – jak mówił - „wycina tę ścieżkę dojścia” w Parlamencie Europejskim.

Europoseł Poręba zaznaczył, że dla niego jest to moment szczególny, wzruszający.

„To jest coś, co zarówno mnie, jak i wielu mieszkańcom na Podkarpaciu jeszcze kilkanaście, kilka lat temu praktycznie się nie śniło. To były nasze marzenia, to były nasze wielkie oczekiwania wyrażane w różnych miejscach, żeby tę drogę tutaj S19, nie tylko w kierunku Lublina, ale również w kierunku południowym, w kierunku Barwinka po prostu zbudować”- przypomniał Poręba.

Ocenił, że gdy droga powstanie rozwój regionu przyspieszy i nabierze tempa. Na inwestycji zyska także cała Polska i Europa.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że odcinek S19 Rzeszów-Babica jest jednym z pięciu odcinków Via Carpatii między Rzeszowem a Barwinkiem, czyli granicą państwa ze Słowacją.

„Tego szlaku, który ma strategiczne znaczenie dla społeczności południa województwa podkarpackiego. To będzie okno na świat dla Podkarpacia” - ocenił wiceminister.

Podał, że odcinek S19 Rzeszów-Barwinek będzie kosztował około 10 mld zł.

„To są wymierne środki finansowe, które zostaną wtłoczone do naszego województwa po to, aby poprawić nie tylko stan dróg i poprawić rozwój infrastruktury drogowej, ale także by otworzyło się na kolejne inwestycje gospodarcze, które dadzą miejsca pracy, na kolejne inwestycje, które podniosą potencjał gospodarczy naszego województwa” – przekonywał Weber.

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj - buduj”. W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, pięciu estakad, dwóch wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma być też częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

