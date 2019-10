Santander BP: Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowane to 18,1% po I półr.



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Santander Bank Polska na 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 18,1%, tj. powyżej wskaźnika minimalnego określonego na poziomie 16%, podał bank w publicznym raporcie.

"Raport jest wypełnieniem obowiązków wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR)" - czytamy w komunikacie.

Preferowaną strategią przymusowej restrukturyzacji Grupy Santander jest strategia wielu punktów kontaktowych - ang. Multiple point of entry (MPE). Bank jako istotny podmiot zależny, określony w strategii restrukturyzacji jako jeden z punktów wejścia, będący częścią grupy transgranicznej Santander, należy do grupy określonej jako globalna instytucja o znaczeniu systemowym i tym samym wypełnia warunki określone w art. 92a CRR, podano również.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

