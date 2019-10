Hollywood miało 1,56 mln zł straty netto, 0,42 mln zł straty EBIT w II kw. 2019



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Hollywood odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 0,42 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,04 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 27,64 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 2,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,5 mln zł w porównaniu z 53,16 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2019 roku przychody grupy kapitałowej osiągnęły wartość 56 496 tys. zł, natomiast w I połowie 2018 roku przychody grupy wyniosły 53 158 tys. zł Wzrost przychodów o 6,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 związany był z rozwojem organicznym, coraz szerszym wdrażaniem usługi rentalu zarówno w standardowych kontraktach pralniczych jak i w zakresie serwisu odzieży roboczej oraz stopniowym wzrostem cen średnich świadczonych usług w ślad za znaczącymi wzrostami kosztów czynników energetycznych oraz systemowym wzrostem płacy minimalnej. Koszty działalności operacyjnej w I połowie 2019 roku zamknęły się na poziomie 57 515 tys. zł i były wyższe od analogicznej pozycji za okres I połowy 2018 r o 10,1 % gdzie znacząco przyrosły względem roku ubiegłego koszty usług obcych oraz amortyzacja za sprawą czego uzyskano spadek zysku na sprzedaży o 1 917 tys. zł. Wzrost przychodów oraz zmiana profilu sprzedaży w kierunku usług z wynajmem przyczyniły się do przyrostu wyniku EBITDA z poziomu 8 695 tys zł w I połowie 2018 do 10 185 tys. zł tj. o ok 17,1%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,17 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz odzieży roboczej. Spółka była notowana na NewConnect od 2014 r. Przeniosła się na rynek główny GPW w 2017 r.

