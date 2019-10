Klienci Santander BP zyskają dostęp do rozwiązań Trade Club Alliance



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Bank Santander w ramach Trade Club Alliance - wspólnego projektu 14 różnych światowych banków, zainaugurował stworzenie nowej cyfrowej platformy wspierającej przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny. Dzięki przynależności Santander Bank Polska do Grupy Santander, będącej jednym z sygnatariuszy projektu, dostęp do jej funkcjonalności zyskają także polscy przedsiębiorcy, podał Santander Bank Polska.

Przedstawiciele banków należących do Trade Club Alliance zainaugurowali wczoraj uruchomienie nowej platformy cyfrowej, która pomoże przedsiębiorstwom skutecznie rozwijać handel w skali globalnej. Do 2022 r. platforma obejmie ponad 90% globalnych korytarzy handlowych i będzie wspierać działalność ponad miliona firm na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce dostęp do rozwiązań i wydarzeń Trade Club Alliance zyskają klienci Santander Bank Polska.

"Inauguracja działalności Trade Club Alliance to początek nowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich bankami, które nie będą już tylko zwykłymi dostawcami usług finansowych, ale staną się strategicznymi partnerami biznesowymi, pomagającymi firmom odnaleźć się w labiryntach handlu międzynarodowego.Ta przełomowa platforma handlowa zacieśni istniejące więzy i zrewolucjonizuje dotychczasowe strategie poszukiwania szans biznesowych na nowych rynkach" - powiedział przewodniczący Trade Club Alliance Jon Barañano, cytowant w komunikacie.

Platforma cyfrowa zapewni przedsiębiorcom zarówno z sektora MŚP, jak i korporacjom dostęp do szerokich zasobów wiedzy, narzędzi i usług związanych z handlem międzynarodowym oraz umożliwi nawiązanie współpracy z wiarygodnymi partnerami na nowych rynkach. Rozwiązania technologiczne w ramach platformy uzupełnione są bogatym doświadczeniem wniesionym przez każdego z członków inicjatywy, podkreślono.

"Użytkownicy uzyskają dostęp do danych dotyczących ponad 180 rynków na całym świecie, z uwzględnieniem analiz walutowych, trendów rynkowych i wymogów spedycyjnych. Platforma będzie dostępna dla wiarygodnych i rzetelnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i będzie obejmować wszystkie sektory, w tym branżę rolną, przemysł maszynowy, tekstylny, chemiczny, drzewny oraz branżę tworzyw sztucznych i metalurgiczną. Każdy bank należący do inicjatywy będzie odpowiedzialny za weryfikację firm ubiegających się o członkostwo i będzie nadzorować proces ich przyjmowania, a także aktywnie identyfikować szanse biznesowe oraz koordynować organizację misji handlowych" - czytamy dalej.

Każdy użytkownik Trade Club Alliance otrzyma możliwość stworzenia swojej "wizytówki", na której może przedstawić szczegóły swojej oferty biznesowej i branży oraz zakładane cele. Obok platformy cyfrowej zapewniającej dostęp do informacji o rynkach, przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać poradę w kwestii produktów finansowych spełniających ich potrzeby od każdego z banków należących do klubu.

"Wsparcie handlu zagranicznego i międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw od lat jest jednym z najważniejszych obszarów w naszej bankowości dla firm i korporacji. Dzięki przynależności do międzynarodowej Grupy Santander, jesteśmy w awangardzie banków, które oferują przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania finansowe, jaki i kompleksowe wsparcie na innych płaszczyznach biznesowych. Chcemy zapewniać naszym klientom unikalną wartość dodaną do naszych usług. W tym celu wciąż rozwijamy naszą ofertę wsparcia przedsiębiorców. Przystąpienie i udostępnienie funkcjonalności i platformy Trade Club Alliance jest kolejnym krokiem w tym kierunku" - powiedział community manager w Santander Bank Polska Robert Fedorowicz, cytowany w komunikacie.

Banki należące do inicjatywy powołały specjalne zespoły ekspertów ds. wsparcia lokalnego, które będą doradzać przedsiębiorcom na wszystkich etapach działalności eksportowej i importowej oraz oferować alternatywne rozwiązania finansowe.

Platforma wykorzystuje technologie machine learning i rozwiązania oparte na chmurach obliczeniowych, łącząc je z najbardziej zaawansowanymi kompetencjami w zakresie serwisów społecznościowych, kompleksowymi zasobami informacji i danych oraz doradztwem z zakresu bankowości korporacyjnej. Platforma oferuje m.in: 25 000 raportów rynkowych ze 186 krajów świata; 2 000 katalogów przedsiębiorców ze 150 krajów świata, 40 000 imprez targowych i 1 000 000 międzynarodowych przetargów; bazy danych z ponad 120 krajów świata; analizy walutowe: kursy wymiany dla 147 walut oraz comiesięczne i cotygodniowe raporty; informacje dotyczące 182 państw liczące ponad 2 500 stron dla chcących założyć firmę.

Banki należące do klubu są obecne na najważniejszych i najszybciej rosnących rynkach świata - w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji Południowo-Wschodniej. W tym gronie oprócz Banco Santander znajdują się: Abu Dhabi Commercial Bank, Attiijariwafa Group, Banco BPM, Royal Bank of Canada, CIMB, Grupa Crédit Agricole, Eurobank, Grupa KBC, Industrial Bank of Korea, MUFG, Grupa Nordea, Siam Commercial Bank oraz Standard Bank.

"Banki będące partnerami Trade Alliance Club obsługują aktualnie ponad 65% globalnych korytarzy handlowych i reprezentują ekskluzywną społeczność podmiotów biznesowych, których liczba ma według przewidywań wzrosnąć do 1 mln w ciągu nadchodzących kilku lat" - czytamy także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)