Wcześniejsza emerytura, czy dłuższa praca?

Pracować dłużej, czy szybko przejść na emeryturę? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie wiele osób osiągających wiek emerytalny. Argumentów za i przeciw jest wiele i w różnych przypadkach bywają one różne. Są bowiem osoby, które lubią swoją pracę i stanowi ona na tyle istotny element ich życia, że dopóki pozwala im na to zdrowie, nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej, ale są i takie, które chętnie by już odpoczęły, ale sytuacja finansowa im na to nie pozwala, a każdy kolejny rok pracy wpływający na wysokość świadczenia, które może zostać im przyznane, jest dla nich na wagę złota. Zdarzają się jednak i takie przypadki, w których ze względu na sytuację osobistą i zawodową pracownicy są zmuszeni zakończyć swoją aktywność zawodową, mimo że nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas skorzystanie z tak zwanych wcześniejszych świadczeń emerytalnych, jednak niestety nie każdy ma do tego prawo. Dodatkowym problemem jest to, że wysokość tych świadczeń jest zazwyczaj niska i nie pozwala na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem. Standardowym posunięciem jest więc w takich przypadkach to, że osoby, które je pobierają, podejmują dodatkowe zajęcia zarobkowe. Niestety, w tym zakresie obowiązują ograniczenia. W obowiązujących przepisach zostały określone limity, których osoby pobierające świadczenia pomostowe nie mogą przekroczyć, a które są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Kto musi pilnować limitu zarobków?

I tak, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. zarobienie:

- do 6273,60 zł brutto miesięcznie pozostaje bez wpływu na wysokość pobieranego świadczenia,

- od 6 273,60 zł do 11 651,00 zł brutto skutkuje pomniejszeniem wysokości pobieranego świadczenia,

- powyżej 11.651 zł brutto skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.



Przekroczenia limitów nie muszą obawiać się osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Te osoby mogą zarabiać bez ograniczeń, a utrata świadczeń im nie grozi. Należy jednak zastrzec, że w nieco gorszej sytuacji są w tym przypadku ci emeryci, którzy pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. Jeżeli ich przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia, to świadczenie za dany okres zostanie wypłacone bez dopłaty.



Limit przychodów nie znajduje również zastosowania do osób, które:

- mają prawo do emerytury częściowej,

- mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,

- mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,

- pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.