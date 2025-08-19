Zmiany na rynku zatrudnienia

Autorzy badania powołując się na raport Grant Thornton zwrócili uwagę, że lipiec 2025 roku pod względem liczby ofert pracy okazał się najsłabszy od 2020 roku, czyli od czasów pandemii i związanych z nią lockdownów.

Wskazali, że na początku tego roku liczba ogłoszeń utrzymywała się stabilnie, w przedziale od 250 tys. do 290 tys., co odpowiadało średniej z ostatnich lat. Jednak od czerwca trend się odwrócił, a w lipcu liczba ofert spadła poniżej 250 tys.

Ocena sytuacji zawodowej przez Polaków

Zgodnie z sierpniowym odczytem „Barometru Polskiego Rynku Pracy”, 44 proc. Polaków ocenia swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze, 37 proc. neutralnie, a 14 proc. - źle lub bardzo źle. Autorzy badania zwrócili uwagę, że jest to niewielka zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania z marca tego roku, gdy odsetek zadowolonych lub bardzo zadowolonych wynosił 43 proc., a niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych – 15 proc.

Różnice wiekowe w ocenie sytuacji zawodowej

Najlepiej swoją sytuację postrzegają osoby zatrudnione na pełny etat – 49 proc. z nich jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych. Niższy poziom satysfakcji deklarują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (34 proc.), a także pracujące na umowie o dzieło, zleceniu lub w niepełnym wymiarze etatu - po 29 proc. Pod względem wieku największy odsetek osób bardzo dobrze oceniających swoją sytuację jest w grupie 18-24 lata (17 proc.) i 55+ (15 proc.). Również najmłodsi w wieku 18-24 najczęściej wskazywali, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła (17 proc.). W przypadku osób 55+ było to 11 proc.

Ankietowani zostali zapytani, czy w najbliższych miesiącach obawiają się utraty pracy lub pogorszenia warunków zatrudnienia. Zdecydowanie spokojnych o swoją przyszłość zawodową było 17 proc. badanych, a 42 proc. przyznało, że raczej nie przewiduje negatywnych zmian. Obawy wyrażało z kolei 24 proc. ankietowanych (w tym 7 proc. zdecydowanie), a co ósma osoba (16 proc.) nie miała zdania.

Najpewniej czują się pracownicy w wieku 55+

Najpewniej czują się pracownicy w wieku 55+, spośród których 73 proc. wskazało, że nie przewiduje utraty pracy. Wśród najmłodszych zatrudnionych odsetek osób obawiających się o swoje stanowisko był najwyższy i sięgał 40 proc.

„Wysoki poziom obaw wśród najmłodszych pracowników jest naturalny, dopiero wchodzą oni na rynek pracy, zdobywają doświadczenie i budują swoją pozycję w firmach. Często pracują też na umowach czasowych lub w branżach mniej odpornych na wahania gospodarcze, co potęguje poczucie niepewności. Osoby w wieku 55+ mają natomiast za sobą długą ścieżkę zawodową, stabilniejsze relacje w środowisku pracy i większą odporność na zmiany rynkowe, dlatego ich optymizm jest wyższy” - podkreślił Krzysztof Inglot z Personnel Service, cytowany w publikacji.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-11 sierpnia br. metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1120 osób.

Personnel Service zajmuje się rozwiązaniami HR, a jej główne obszary działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyna.