Znaczenie relacji w pracy

Jak wynika z raportu „Relacje w pracy” przygotowanego przez portal Pracuj .pl, 64 proc. Polaków uważa, że posiadanie w pracy osoby, z którą rozumieją się bez słów, jest ważne. Odsetek ten rośnie wśród osób zadowolonych ze swojej pracy (71 proc.) oraz z dotychczasowej kariery (75 proc.).

Reklama

„Wynika z tego, że im większe zawodowe zadowolenie, tym silniejsza potrzeba głębokich, intuicyjnych relacji w pracy i tym bardziej są one doceniane” - wskazali autorzy badania w poniedziałkowej informacji prasowej.

Wzrost odsetka osób rozumiejących się bez słów

Jednocześnie 51 proc. badanych zadeklarowało, że posiada w pracy osobę, z którą rozumie się bez słów. Wśród tych, którzy są zadowoleni ze swojej obecnej pracy, odsetek ten urósł do 64 proc., a wśród osób, które dobrze oceniają dotychczasową ścieżkę zawodową – do 65 proc.

Raport pokazuje więc, jak ogromną rolę odgrywają w pracy nieformalne więzi, zwłaszcza że często zespoły są rozproszone, procesy dynamiczne, a komunikacja odbywa się za pośrednictwem ekranów. - wskazano.

Rola mikrorelacji i zaufania w pracy

„W takim kontekście mikrorelacje oparte na zaufaniu stają się czymś w rodzaju emocjonalnego bufora. To właśnie one pozwalają szybciej odnajdywać się w wielu sytuacjach, także tych trudniejszych. A czasem po prostu wiedzieć, kiedy ktoś potrzebuje spokoju, wsparcia albo żartu, by rozładować napięcie” - podkreślono.

Znaczenie atmosfery w zespole dla efektywności

60 proc. badanych pozytywnie oceniło relacje ze współpracownikami. 80 proc, zadeklarowało, że pracuje im się lepiej i są efektywniejsi, gdy atmosfera w zespole jest dobra. Oznacza to, że dzięki wzajemnemu wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa w miejscu pracy łatwiej skupić się na zadaniach, podejmować inicjatywy i skutecznie współpracować - ocenili autorzy badania. Zaznaczyli, że w praktyce może się to przełożyć na szybszą realizację projektów oraz większą elastyczność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Inwestowanie w kapitał społeczny organizacji

„Wspieranie relacji w pracy nie powinno dziś być dodatkiem, lecz oczywistą inwestycją w kapitał społeczny organizacji. W erze automatyzacji i pracy hybrydowej, to właśnie relacje międzyludzkie stają się czynnikiem różnicującym dobre i złe miejsca pracy” – podkreśliła Konstancja Zyzik z portalu.

Dane ilościowe do raportu pozyskane zostały za pomocą badania online przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w lipcu br. Przebadanych zostało 2029 Polaków w wieku 18–65 lat, przy pomocy narzędzia Epanel.pl.