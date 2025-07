Czy od zakupu quada można odliczyć 100 proc. VAT?

Lato i wakacje są już na półmetku, a pogoda w 2025 roku nie rozpieszcza osób wypoczywających na terenie Polski. Wiele osób musiało porzucić marzenia o wypoczynku na plaży i uprawnianiu sportów wodnych. W takich sytuacjach automatycznie rośnie zainteresowanie innymi formami aktywności i zwiększa się zapotrzebowanie np. na wypożyczanie określonego rodzaju sprzętu sportowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, jakie konsekwencje finansowe to za sobą pociąga.

W interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2021 r. (nr 0114-KDIP4-2.4012.213.2021.2.MC) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na pytanie podatnika dotyczące możliwości odliczania VAT od wydatków dotyczących zakupionego przez niego quada. W analizowanej sprawie podatnik prowadził działalność w zakresie wypożyczania osobom fizycznym sprzętu do turystyki indywidualnej, np. rowerów górskich, rowerów typu FATBIKE, desek typu SUP itp. Sprzęt dostarczał do miejsca pobytu wypożyczającego, np. do hotelu, a w razie konieczności zapewniał niezbędną pomoc i obsługę sprzętu. Uzupełnieniem oferty miało być wypożyczanie quadów przez indywidualnych użytkowników. Pojazdy te miały być również wykorzystywane przez podatnika, w razie konieczności dotarcia do klientów w terenie, np. gdy wystąpią problemy ze sprzętem lub zajdzie potrzeba jego serwisowania. W związku z tym, zadano pytanie, czy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu quada będącego ciągnikiem rolniczym oraz od związanych z tym pojazdem wydatków eksploatacyjnych?

To nie pojazd samochodowy i można skorzystać z odliczenia podatku

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że nabyty przez podatnika pojazd (nazwany we wniosku quadem) nie stanowi pojazdu samochodowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to ciągnik rolniczy o kategorii T3B i będzie on wykorzystywany tylko do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług według właściwych stawek. Nie będzie natomiast wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług albo do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy podkreślił, że ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikające z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dotyczą wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W przypadku pojazdów innych niż pojazdy samochodowe, które nie spełniają definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, wykorzystywanych do działalności gospodarczej, przysługuje natomiast prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanym przypadku, a w konsekwencji nie znajduje zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego i podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia quada oraz z tytułu związanych z nim wydatków eksploatacyjnych