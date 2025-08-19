Nieobecność Polski w Waszyngtonie

We wtorkowej relacji na temat wydarzeń wokół Ukrainy „Le Figaro” zauważa, że nieobecność Polski mogła dziwić, „zwłaszcza ze względu na obecność prezydenta Finlandii”, graniczącej z Rosją.

Reklama

Tusk vs. Nawrocki jako przyczyna nieobecności

„Nieobecność Polaków wyjaśnić może przede wszystkim fakt podziału politycznego między przywódcami” - uważa dziennik, wymieniając Tuska i Nawrockiego. Podziały polityczne - według „Le Figaro” - dotyczą także „wojny w Ukrainie i relacji z Moskwą”.

Gazeta nadmienia przy tym, że prezydent Finlandii Alexander Stubb jest „bardzo dobrym golfistą i (sportowym - PAP) partnerem (prezydenta USA) Donalda Trumpa”. Według dziennika prezydent Finlandii należy do tych, którzy mogą szczerze rozmawiać z Trumpem, ponieważ pomógł mu wygrać mecz golfowy (w marcu obaj grali w golfa na Florydzie - PAP).