Poczta: rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych w 2023 r. będzie warty ok. 12 mld zł

Źródło: PAP

Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych w 2023 r. będzie warty ok. 12 mld zł - podała w czwartek w komunikacie Poczta Polska. Oznacza to wzrost o blisko 50 proc. w porównaniu do wyników z ubiegłego roku.