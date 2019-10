Umowa przedwstępna między Cedrob Porty a spółką Port Gdańsk została podpisana w poniedziałek podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce. Zgodę będzie musiał jeszcze wydać resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak poinformowano, zgodnie z umową, Cedrob zainwestuje w budowę mroźni wysokiego składowania na terenie gdańskiego portu 100 mln zł.

Prezes grupy Cedrob Andrzej Goździkowski wyjaśnił, że w 2020 roku ma rozpocząć się budowa mroźni, a za dwa lata ma zacząć swoją działalność. Dodał, że spółka zastanawia się również nad kolejnymi inwestycjami, w tym budowy – podobnego jak w Gdańsku punktu - na Adriatyku.

Uczestniczący w podpisaniu umowy minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że rozwój polskich portów morskich i żeglugi śródlądowej jest dla rządu i Polski priorytetem.

„80 proc. przewożonych towarów na świecie odbywa się drogą morską. Te gospodarki, które mają silne porty, dobrze się rozwijają” – zaznaczył.

Minister ocenił, że „odzyskujemy swoje miejsce na Bałtyku”. Przypomniał, że w ub.r. w polskich portach przeładowano ponad 100 mln ton ładunków.

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski, odnosząc się do podpisanej w poniedziałek umowy podkreślił, że jest to ważny dokument, gdyż oznacza on wejście dużego prywatnego inwestora do portu w Gdańsku.

Grupa Cedrob zajmuje się m.in. produkcją mięsa drobiowego oraz trzody chlewnej. (PAP)

autor: Michał Boroń