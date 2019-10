"Ładunek wybuchowy umieszczono na motorze. Niestety zginęło 10 cywilów, w tym dziecko, a 27 osób zostało rannych" - poinformował rzecznik gubernatora Nangarharu. Informacje te zostały potwierdzone przez ministerstwo spraw wewnętrznych. Bilansu ofiar wśród poborowych nie podano. Zwykle dane dotyczące strat wojskowych podawane są osobno - dodała agencja AFP.

Głównym przeciwnikiem talibów, którzy kontrolują około połowy terytorium Afganistanu, a otwarcie działają na ok. 70 proc. obszaru, pozostaje Afgańska Armia Narodowa i siły policyjne. Dżalalabad w pobliżu granicy z Pakistanem jest często miejscem ataków.

Pod koniec września w Afganistanie odbyły się wybory prezydenckie, w których oddano nieco ponad 2 mln głosów na 9,6 mln uprawnionych, co oznacza, że do urny poszedł mniej więcej co piąty wyborca. Wstępnych wyników należy spodziewać się 19 października. (PAP)

