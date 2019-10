„Przez wiele lat mówiono, że linia transgraniczna powinna być uruchomiona, jednak do tej pory to się nie udawało. Obecnie, dzięki Funduszowi Autobusowemu, samorząd województwa małopolskiego złożył wniosek do wojewody i otrzymał dofinansowanie i uruchamiamy tę linię. Dzięki dobrej współpracy samorządów lokalnych po obu stronach granicy pokazujemy, że to co się wcześniej nie udało dzisiaj jest już realne i podpisujemy umowę z firmą, która będzie świadczyła usługi przewozowe. Myślę że to linia potrzebna dla mieszkańców ale przede wszystkim dla turystów, którzy będą cieszyć się walorami podtatrzańskich krajobrazów” - mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka .

Na czwartek zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na połączenie autobusowe w Małopolsce w ramach Funduszu Autobusowego. Będzie to linia pomiędzy Krzeszowicami a Olkuszem.

Starosta tatrzański Piotr Bąk jest przekonany, że powinny powstać kolejne linie łączące Podhale z drugą stroną Tatr, „tak aby turyści wychodząc z Morskiego Oka na Rysy i schodząc na dół na stronę słowacką, nie musieli się martwić jak powrócą do domu” – mówił starosta.

Co prawda to na razie próba utworzenia stałej linii autobusowej, dlatego na początku będą realizowane dwa kursy przed południem i po południu. Organizatorzy czekają jeszcze na otrzymanie zgód przez przewoźnika na świadczenie tych usług.

Autobus relacji Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów – Dolny Kubin ma ruszyć pod koniec października. Na początku planowane są dwa kursy przed południem i po południu.(PAP)

Autor: Szymon Bafia