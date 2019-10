Bloober Team ustalił datę premiery gry 'Layers of Fear' na iOS na 24 X



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Bloober Team ustalił premierę gry "Layers of Fear" na urządzenia z systemem iOS na 24 października br., podała spółka. Gra trafi do AppStore w cenie 9,99 euro. Będzie dostępna na terenie całego świata, z wyłączeniem Azji i Rosji, gdzie będzie dystrybuowana przez lokalnych wydawców.

"Wersja iOS wygląda świetnie, jesteśmy niesamowicie zadowoleni z efektów, jakie udało nam się uzyskać. Dzięki współpracy z firmą Incuvo, która pomogła nam przeportować grę, oraz bieżącym konsultacjom z Apple udało nam się stworzyć jedną z najlepiej wyglądających produkcji na urządzenia Apple. Jeszcze nigdy tak dobry horror nie trafił na smartfony, więc możemy śmiało nazwać nadchodzącą premierę innowatorską" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

"Nadchodząca premiera to nie koniec naszych pomysłów. Mamy jeszcze wiele planów związanych z tym brandem, o których poinformujemy wkrótce" - dodał prezes.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

(ISBnews)