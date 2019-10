Często jest to prośba przysłana przez portal społecznościowy, abyśmy zapłacili za niewielkie zakupy dokonane przez kogoś bliskiego. Przestępcy wykorzystują to, aby włamać się do konta bankowego, a piszą w ten sposób do wielu osób, dzięki temu mogą ukraść dużo pieniędzy.

- Jeżeli ktoś bliski do nas napisze z taką prośbą, to warto po prostu do niego zatelefonować, bo warto się upewnić czy przez internet napisała do nas właśnie ta osoba – mówi w rozmowie z MarketNews24 Jarosław Sadowski z Expandera.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ PRZEZ INTERNET, NA METODĘ FIKCYJNEGO PRZYJACIELA

Jeszcze większe ryzyko, bo bardziej bagatelizowane, związane jest z zakupami poprzez internet, gdy dostajemy mail lub sms-a, że trzeba dopłacić niewielką kwotę, bo 1-3 zł, na przykład za transport przez firmę kurierską.

- Wtedy możemy stracić wszystkie pieniądze, które mamy na bankowym rachunku – przestrzega ekspert z Expandera. – Bo link, poprzez który mamy dokonać tej niewielką dopłatę poprowadzi nas na podstawioną stronę internetową, gdzie trzeba będzie wpisać login i hasło do bankowości internetowej. W takiej sytuacji warto zadzwonić do sprzedającego.

