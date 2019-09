Znajdź mój iPhone/ Google: Znajdź moje urządzenie

"Znajdź mój iPhone" to aplikacja dla posiadaczy wszystkich urządzeń firmy Apple. Po zalogowaniu w witrynie iCloud.com mogą oni zlokalizować skradziony sprzęt na mapie. Usługa obejmuje blokadę aktywacji, czyli funkcję, która uniemożliwi złodziejowi korzystanie ze swojego łupu. Jej włączenie sprawia, że iPhone'a nie będzie można aktywować bez znajomości hasła Apple ID lub kodu. W przypadku, gdy urządzenie zostanie skradzione właściciel może je przełączyć w tryb „Utracony” (po zalogowaniu do iCloud na komputerze Mac lub PC), co spowoduje zablokowanie ekranu kodem i uniemożliwi wyświetlanie wiadomości z numerem telefonu, ułatwiającej odzyskanie urządzenia.

Aplikacja jest darmowa. Jej odpowiednik, z którego mogą skorzystać użytkownicy systemu Android, stanowi usługa "Google Znajdź moje urządzenie".

Alarm Anty-Kradzieżowy

To aplikacja, która sprawi, że złodziej nie będzie w stanie korzystać z telefonu nawet po jego ponownym uruchomieniu czy wymianie karty SIM. Działanie programu opiera się na uruchamianiu donośnego dźwięku w szeregu sytuacji, które mogą oznaczać, że ktoś niepowołany sięgnął po urządzenie, np. po odłączeniu telefonu od ładowarki czy przeniesieniu go. Sygnał dźwiękowy włącza się także, gdy telefon wypadnie lub zostanie wyciągnięty z kieszeni. Poza wydawaniem dźwięku skradziony telefon wibruje, a jego ekran miga podobnie jak światła policyjne. Do wyłączenia alarmu czy regulacji jego głośności niezbędna jest znajomość hasła. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla użytkowników systemu Android. W podobny sposób działają m.in. aplikacje Anti Theft Alarm czy Don’t touch my phone.

Lockwatch - Złap złodzieja

Lockwatch zabezpiecza telefon, wysyłając wiadomość e-mail po kilku nieudanych próbach odblokowania urządzenia. E-mail zawiera zdjęcie zrobione przednim aparatem i mapę pokazującą lokalizację telefonu. W przypadku, gdy transmisja danych jest niedostępna aplikacja wysyła SMS-a z lokalizacją telefonu do przyjaciela. Co ważne, Lockwatch działa zupełnie niezauważenie, dzięki czemu złodziej nie ma świadomości, iż jego poczynania są monitorowane. Poza wspomnianymi funkcjami program wykrywa zmianę karty SIM – gdy do niej dojdzie, właściciel telefonu dostanie e-mail z powiadomieniem. Aplikacja jest darmowa i mogą z niej korzystać użytkownicy systemu Android.

Prey Anti Theft

Aplikacja Prey przesyła informacje o bieżącym położeniu telefonu lub tabletu, korzystając GPS-u lub WiFi. Raporty dotyczące lokalizacji wzbogaca o zrzuty ekranu i zdjęcia zrobione aparatem skradzionego urządzenia.Dzięki aplikacji utracone urządzenie można zdalnie zablokować, a także uruchomić na nim głośny alarm – nawet jeśli zostało wcześniej wyciszone. Aplikacja Prey jest darmowa. Można z niej korzystać z darmowym lub płatnym kontem w usłudze Prey. Użytkownicy płatnego konta mogą śledzić więcej sprzętów, a także zdalnie usuwać dane z urządzenia.

