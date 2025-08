Czy Niemcy są gotowe bronić własnego kraju i sojuszników? Zaskakujące wyniki badania

Ilu Niemców byłoby gotowych stanąć w obronie własnego kraju, gdyby doszło do ataku zbrojnego na ich ojczyznę? Tylko co szósty obywatel Niemiec bez wahania chwyciłby za broń - pisze agencja DPA, przytaczając wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii Publicznej Forsa. 22 proc. ankietowanych określiło swoją gotowość do obrony ojczyzny jako "prawdopodobną".