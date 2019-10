"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w pełni zatłoczyło pojemności podziemnych magazynów gazu. Spółka jest gotowa na wzrost zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym" - podkreśliło PGNiG.

"Przez wiosnę i lato, kiedy zużycie gazu ziemnego w kraju jest mniejsze, zatłaczamy znaczne wolumeny gazu ziemnego do magazynów, aby dysponować nim jesienią i zimą. Zapasy gazu są wykorzystywane nie tylko w związku z niższymi temperaturami i związanym z tym wzrostem zużycia gazu. Są one także gwarancją stabilności dostaw paliwa gazowego" – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie spółki.

Podziemne magazyny gazu pozwalają bilansować zapotrzebowanie na paliwo. Według danych PGNiG, w lipcu 2019 r. średnie dobowe zużycie wyniosło w Polsce ok. 30 mln m sześc. W lutym 2019 r. było to ok. 60 mln m sześc. dziennie. Różnica między zużyciem gazu w lecie i zimie jest więc dwukrotna, natomiast między następującymi po sobie dobami w danym miesiącu może wahać się o kilka milionów metrów sześciennych - zaznaczyła spółka.

Polskimi magazynami gazu zarządza Operator Systemu Magazynowania - Gas Storage Poland - spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.(PAP)