Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Ergisu ocenił, że zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na akcje spółki cena na poziomie 3 zł za sztukę odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Ergis.

"Cena akcji oferowana w wezwaniu wynosi 3 zł za każdą akcję spółki i nie jest niższa od ceny minimalnej ustalonej zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 ustawy. Cena akcji zaproponowana w wezwaniu jest o 7,1% wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami spółki na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 2,80 zł oraz o 15,4% wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami spółki na GPW w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 2,60 zł" - czytamy w stanowisku zarządu.

Cena akcji zaproponowana w wezwaniu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje spółki wzywający zapłacili w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, zaznaczył zarząd.

"W ocenie zarządu spółki, mając na uwadze powyższe, zaproponowana w wezwaniu cena akcji odzwierciedla wartość godziwą spółki" - czytamy dalej.

Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2) ogłosili 1 października wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.

Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października - 19 listopada br. w siedzibie oraz 14 Punktach Usług Maklerskich mBank. Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)