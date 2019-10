Mówili o tym podczas jednej z czwartkowych sesji 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach dyrektor w Funduszu Górnośląskim Łukasz Gruszewski oraz dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji Tauronu Paweł Poneta.

Istniejący od blisko 25 lat Fundusz Górnośląski to spółka należąca do samorządu woj. śląskiego. Do jej głównych zadań należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Swoją misję realizuje m.in. poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami.

„Fundusz Górnośląski jako instytucja z otoczenia biznesu bardzo chętnie angażuje się w projekty innowacyjne, rozwojowe. Stąd wspólnie z Tauronem zaangażowaliśmy się w projekt +100 megawatów na 100-lecie powstań śląskich+, chcąc oprzeć naszą współpracę na modelu PPA, czyli sprzedaży bezpośredniej z gwarancją odbioru przez klienta biznesowego” - mówił Gruszewski.

„A więc klient, czyli m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, otrzymają gwarancję: po pierwsze alternatywy odbioru energii z innego źródła i gwarancję odbioru zielonej energii, co daje nam atuty, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale również narzędzia marketingowe – w tej chwili modne jest używanie zielonej energii, jako element PR-u firmy” - zaznaczył.

Wyjaśnił, że zaangażowanie Funduszu w to przedsięwzięcie wynika m.in. z posiadanych przezeń dużych aktywów; są to m.in. nieruchomości na terenie woj. śląskiego, obecnie w zasadzie nieużytkowane. Mogą one zostać wykorzystane bezkosztowo pod budowę elektrowni fotowoltaicznych, co przełożyłoby się na korzyści w procesie inwestycyjnym i ostateczną kalkulację ceny.

Dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji Tauronu dodał na czwartkowej sesji, że koncern „wkłada do tego projektu komplementarne kompetencje”. „Fundusz Górnośląski wkłada swoje aktywa w postaci gruntów, dachów – swoich, ale również swoich partnerów; Tauron – całe swoje kompetencje związane z szeroko rozumianą energetyką” - wskazał Poneta, sygnalizując obecny wstępny etap prac nad projektem.

Potwierdził to pytany przez PAP o szczegóły Gruszewski. Wyjaśnił, że na razie partnerzy ustalili część zasad współpracy, nie są natomiast jeszcze rozstrzygnięte kwestie m.in. kto będzie inwestorem czy też, kto będzie odpowiadał za wykonanie przedsięwzięcia.

Fundusz Górnośląski zamierza do niego włożyć m.in. ponad 8 ha gruntów w Tarnowskich Górach czy – po analizie możliwości technicznych – dach hali przy al. Roździeńskiego w Katowicach.

17 sierpnia br. przypadła 100. rocznica pierwszego z trzech powstań śląskich. Z tej okazji Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Obchody setnych rocznic powstań śląskich oraz przyłączenia części Górnego Śląska do Polski będą odbywały się do 2022 r.

"Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała. Powstania śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym" – napisano w sejmowej uchwale.(PAP)

autor: Mateusz Babak