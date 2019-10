Energa: W El. Ostrołęka doszło do wycieku oleju, wyłapano 80% zanieczyszczeń



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1, podała spółka. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m3. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę elektrowni udało się wyłapać ok. 80% zanieczyszczeń.

"Ze wstępnych szacunków wynika, iż do rzeki przedostało się zaledwie ok. 0,6 m3 oleju. W chwili obecnej PSP i Energa Elektrownie Ostrołęka SA prowadzą intensywne działania na rzece mające na celu neutralizację pozostałych zanieczyszczeń olejowych. Jednocześnie EEO SA dementuje wcześniejsze doniesienia medialne o wycieku mazutu" - czytamy w komunikacie.

Ustawione na rzece rękawy absorbcyjne i zapory gwarantują, że zaistniała sytuacja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne i nie zaszkodzi ekosystemowi Narwi, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

