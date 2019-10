Z przedstawionych w poniedziałek statystyk wynika, iż pomimo mniejszego niż w ubiegłym roku zainteresowania wakacjami w Grecji, kierunek ten utrzymał się na pozycji lidera. Od czerwca do września na trasach greckich obsłużono 382 tys. pasażerów - o 13 proc. mniej w porównaniu z zeszłorocznym szczytem sezonu. Podobnie jak przed rokiem, drugim najpopularniejszym państwem w ruchu czarterowym została Turcja. Na wypoczynek wybrało się tam z Katowic 343 tys. podróżnych - o 38 proc. więcej niż przed rokiem.

Na wakacje do Bułgarii wyleciało z lotniska w Pyrzowicach 18 proc. mniej pasażerów niż w poprzednim sezonie, jednak z wynikiem 158 tys. podróżnych kierunek ten awansował z czwartego miejsca najpopularniejszych na trzecie. Jego pozycję sprzed roku zajęła Hiszpania, dokąd podróżowało 139 tys. osób, czyli o 28,8 proc. mniej niż w zeszłorocznym sezonie.

Podobnie jak przed rokiem, piątym najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem podróży był Egipt. Linie czarterowe przewiozły pomiędzy Pyrzowicami a tamtejszymi kurortami 128 tys. podróżnych, czyli o 9,1 proc. więcej niż w szczycie sezonu 2018 r.

Zgodnie z prognozami, w trzecim kwartale br. w Katowice Airport odnotowano niewielki spadek ruchu pasażerskiego, co przełożyło się na wyniki przewozowe w okresie od stycznia do września br. W ciągu dziewięciu miesięcy br. w ruchu ogółem obsłużono w Katowice Airport 3,91 mln podróżnych, o 62 tys. mniej (spadek o 1,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w ciągu trzech kwartałów br. 2,12 mln osób, to jest o 75 tys. mniej (3,4 proc. spadku) w porównaniu z tym samym okresem 2018. W ruchu czarterowym obsłużono 1,78 mln pasażerów, tj. o 11 tys. więcej (wzrost o 0,7 proc.) niż w ciągu trzech kwartałów ub. roku.

Dziewięć miesięcy br. zakończyło się w Katowice Airport rekordowym wynikiem w segmencie przewozów cargo. Łącznie odprawiono w Pyrzowicach prawie 14,9 tys. ton frachtu - o 1,2 tys. ton więcej (wzrost o 9,2 proc.) w porównaniu z okresem od stycznia do września minionego roku.

„W roku 2019 na trasach regularnych oraz czarterowych z i do Katowice Airport linie lotnicze przewiozą zbliżoną liczbę podróżnych do tej w roku poprzednim, kiedy to z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 4,84 mln pasażerów. Rekordowe będą z pewnością przewozy cargo, i to pomimo europejskiego trendu spadku w tym segmencie, który trwa nieprzerwanie od prawie roku" - ocenił prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Lotnisko w Pyrzowicach spodziewa się znaczącego wzrostu ruchu pasażerskiego w przyszłym roku. "Obecnie z naszych analiz wynika, że dzięki uruchomieniu bazy linii lotniczej Ryanair i większej ofercie biur podróży w szczycie sezonu wakacyjnego, w przyszłym roku znacząco powinniśmy przekroczyć liczbę 5 mln obsłużonych pasażerów" - prognozuje Tomasik.

W rozkładzie zimowym 2019/2020 Pyrzowice będą liderem wśród polskich lotnisk regionalnych w liczbie nowych tras - linie lotnicze uruchomią ich w sumie 13.

Pod koniec października br. Ryanair zainauguruje w Katowice Airport bazę do obsługi ruchu regularnego. Początkowo stacjonować będą w niej dwa Boeingi 737-800NG. Jednocześnie przewoźnik uruchomi 12 nowych kierunków - będą to: Bolonia, Brindisi, Cork, Dortmund, Goeteborg, Katania, Kijów, Kolonia/Bonn, Manchester, Odessa, Oslo-Torp i Pafos. Trasę do Odessy z Pyrzowic uruchomi także linia Wizz Air.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

