Ursus Bus opóźnia się w spłacie nieodnawialnego kredytu obrotowego na rzecz BGK



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) informację o opóźnieniu w spłacie kredytu obrotowego przez Ursus Bus, podała spółka.

"Zarząd Ursus. w restrukturyzacji informuje, iż emitent otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego: zawiadomienie o tym, że spółka zależna Ursus Bus opóźnia się w spłacie zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 9 marca 2018r., a także wezwanie emitenta, jako przystępującego do długu z tytułu ww. umowy kredytowej do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wymagalnego zadłużenia, które na dzień 10 października 2019r. wynosi łącznie 12 952 887,33 zł wraz z dalszymi odsetkami, pod rygorem wystąpienia przez BGK do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym przystępujący do długu poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc" - czytamy w komunikacie.

W złożonym do sądu w kwietniu br. spisie wierzytelności oraz planie restrukturyzacyjnym emitent uwzględnił już ww. wierzytelność przysługującą BGK, podano także.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)