Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zamet podpisał aneks do umowy o kredyt z Credit Agricole Bank Polska o przedłużenie dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych do wysokości 35 mln zł o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok), podała spółka.

"Mocą przedmiotowego aneksu, strony, tj. (1) Zamet, (2) Mostostal Chojnice oraz (3) Zamet Industry Spółka oraz Credit Agricole Bank Polska, postanowiły o wydłużeniu dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r." - czytamy w komunikacie.

Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zastaw rejestrowy na wybranej maszynie. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie, podano także.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)