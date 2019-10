Bank nawiązuje także bezpośrednie relacje z zagranicznymi instytucjami finansowymi, dzięki czemu transakcje realizowane są szybciej, a koszty przelewów zagranicznych ponoszone przez klientów są niższe, poinformował wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski.



"W Czechach i w Niemczech jesteśmy już wystarczająco mocni, by wspierać na tych rynkach naszych klientów. Do końca roku otworzymy kolejny oddział korporacyjny - tym razem na Słowacji. Nasze wyspecjalizowane zespoły przygotowują grunt pod kolejne inwestycje" - powiedział ISBnews Kraczkowski w kuluarach 3. PKO International Banking Seminar, zorganizowanego przez departament bankowości zagranicznej i instytucjonalnej PKO BP.



W ofercie oddziału korporacyjnego na Słowacji znajdować się będzie pełna paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych, obejmująca m.in.: bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczną, produkty skarbowe, trade finance czy kredyty korporacyjne.



"Kierujemy się logiką biznesową, będącą konsekwencją tego, gdzie potrzebują nas nasi klienci. Pomagamy firmom w budowaniu odpowiedniej masy i pozycji najpierw w Polsce, a następnie towarzyszymy im w globalnej ekspansji, dostarczając nie tylko finansowanie, ale także wiedzę ekspercką i wsparcie analityczne" - zaznaczył wiceprezes.



Podkreślił, że należący do Grupy PKO BP ukraiński Kredobank również wpisuje się w oczekiwania biznesu, działającego na tym rynku. Ponadto z oferty oddziałów zagranicznych PKO BP korzystają także duże europejskie firmy.



"Jesteśmy jako bank obecni w tych konfiguracjach, by skrócić drogę i czas, w którym firmy realizują transakcje, usprawniamy ich procesy, dostarczamy nowoczesne narzędzia" - powiedział Kraczkowski.



Podczas tegorocznej edycji PKO International Banking Seminar, który jest największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli zagranicznych banków, na zaproszenie PKO BP odpowiedziało 60 banków z wszystkich regionów świata, reprezentowanych przez ponad 100 osób zarządzających bankowością zagranicznej. Celem spotkania jest pogłębienie relacji i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych w zakresie bankowości zagranicznej i korespondencyjnej.



"Sam fakt, że przyjeżdża 100 międzynarodowych bankierów z całego świata - bo mamy tutaj gości z Unii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Zatoki Perskiej - jest dla nas potwierdzeniem tego, co osiągnęliśmy w bankowości zagranicznej przez ostatnich kilka lat. To potwierdzenie naszej pozycji lidera w rozliczeniach międzynarodowych i tego, że cenią nas jako solidnego partnera" - powiedział ISBnews dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO BP Radosław Ptaszek.



"PKO BP współpracuje z 1 300 bankami na całym świecie, z tym, że oczywiście nie każdy z nich jest bankiem korespondentem. Prowadzimy rozliczenia w 23 walutach na świecie. Rozliczamy się bezpośrednio, mamy tam banki partnerskie, korespondentów. My - jako PKO BP - mamy bezpośrednio ok. 60 rachunków w bankach na świecie i to są banki, które są naszymi przedstawicielami na całym świecie. Tak samo my, też jesteśmy bankiem - korespondentem. Mamy 40-45% tego biznesu w Polsce i jesteśmy absolutnie największym graczem na rynku correspondent banking, prowadząc rachunki dla 250 banków z całego świata" - podkreślił dyrektor.



" Jesteśmy niezwykle wybiórczy jeśli chodzi o banki, z którymi współpracujemy. To muszą być solidne, mające renomę instytucje" - zaznaczył.



PKO Bank Polski współpracuje obecnie z bankami działającymi we wszystkich istotnych dla polskich klientów krajach, oferując rozliczenia międzynarodowe w 23 walutach. Ostatnio bank we współpracy z jednym z największych banków z Singapuru - OCBC, wprowadził złotego do wzajemnych, bezpośrednich rozliczeń.



Jak podkreślił wiceprezes PKO BP, nawiązanie przez PKO BP bezpośrednich relacji z zagranicznymi instytucjami finansowymi powoduje, że transakcje realizowane są szybciej, a koszty przelewów zagranicznych ponoszone przez klientów są niższe. Z takich rozliczeń mogą korzystać zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni.



"W samych Chinach mamy 66 relacji korespondenckich. Mamy produkty trade finance i zawieramy umowy z bankami, które zmniejszają ryzyko wymiany handlowej. Chcemy zawierać kolejne umowy z bankami korespondentami" - powiedział Kraczkowski.



PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.