Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,49 proc., do 27.090,72 pkt.

S&P 500 wzrósł 0,56 proc. i wyniósł 3.039,42 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,01 proc., do 8.325,99 pkt.

Rynki pilnie śledzą pojawiające się raporty finansowe za trzeci kwartał. Inwestorzy czekają też na rozstrzygnięcia ws. przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii oraz na środową decyzję Rezerwy Federalnej USA.

"Jak dotąd wyniki nie były katastrofą, więc nie widzimy wielkich ruchów” - powiedział Will James, starszy dyrektor inwestycyjny w Aberdeen Standard Investments.

Notowania firmy sprzedającej biżuterię Tiffany rosły ponad 30 proc. - gigant sektora dóbr wyższego rzędu LVMH złożył ofertę zakupu amerykańskiej firmy jubilerskiej. Media podają, że oferta miałaby opiewać na 120 dolarów za akcję, o około 22 proc. wyżej niż cena zamknięcia w piątek. To by wyznaczało wartość Tiffany na ok. 14,5 mld USD. Przedstawiciele Tiffany potwierdzili złożenie oferty LMVH na tę kwotę.

Akcje Spotify rosły 15 proc. - muzyczna platforma streamingowa podała, że w III kw. miesięczna liczba aktywnych użytkowników wyniosła 248 mln osób vs konsensus rynkowy 243,4 mln.

Microsoft zwyżkował 2 proc. Amerykański Pentagon przyznał firmie Microsoft kontrakt dotyczący systemu przechowywania i przetwarzania danych w chmurze. Wartość umowy to 10 mld dolarów.

Media podają, że były sekretarz ds. obrony James Mattis w swojej zapowiedzianej książce napisał, że latem 2018 r. prezydent USA Donald Trump nakazał mu, by "wygryźć" Amazona z wyścigu o kontrakt. Media spekulują, że miałby to być odwet Trumpa wobec CEO Amazona i najbogatszego człowieka świata Jeffa Bezosa, który jest także właścicielem dziennika "The Washington Post", regularnie krytykującego poczynania Białego Domu. Notowania Amazona spadają o 0,5 proc.

Akcje AT&T rosły 5 proc. po tym, jak firma zaraportowała w III kw. zysk na akcję w wysokości 94 centów, przebijając oczekiwania o centa.

W tym tygodniu swoje wyniki za trzeci kwartał mają przedstawić m.in. Alphabet, Facebook, Pfizer, Airbus, Apple, Exxon Mobil, BP, PetroChina, Credit Suisse, Nomura i Macquarie Group.

Rynki oczekują, że w środę o 19.00 Fed ogłosi trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych. Z kontraktów na stopę fed funds wynika, że obecnie możliwość obniżki stóp procentowych o 25 pb na najbliższym posiedzeniu Fedu wynosi 87,3 proc.

"Uważamy, że Fed nie zaryzykuje w tym tygodniu sprzeciwu wobec oczekiwań rynkowych - oczekujemy, że bank centralny USA po raz trzeci z kolei obniży stopy procentowe” – napisali w komentarzu ekonomiści Bloomberga Yelena Shulyatyeva i Carl Riccadonna.

Zapasy amerykańskich hurtowników we wrześniu spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,3 proc.

