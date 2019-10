Jak poinformował PAP wiceprezes podrzeszowskiego portu Michał Tabisz, to efekt m.in. zwiększenia liczby lotów do 14 tygodniowo. „Przewoźnik wprowadził też bardziej dogodny rozkład, który umożliwia wylot do Monachium wczesnym rankiem, zaś powrót późnym wieczorem” – dodał.

Zdaniem Tabisza, codzienne połączenie z jednym z największych portów przesiadkowych w Europie to dla Podkarpacia „okno na świat”. „Szczególnie dotyczy to pasażerów biznesowych, dla których lotnisko i samolot są miejscem pracy. Doskonałe wyniki uzyskane w tym roku przez Lufthansę świadczą o coraz większym zapotrzebowaniu na tego rodzaju ofertę” – podkreślił.

Połączenie Monachium-Jasionka uruchomiono w marcu 2016 roku. Jak wynika z danych 75 proc. pasażerów podróżujących na tej trasie przesiada się w stolicy Bawarii na dalsze rejsy, m.in. do Birmingham, Newarku, Paryża, Frankfurtu i Nowego Jorku.

Port lotniczy w Monachium zajmuje 5 miejsce w rankingu najlepiej skomunikowanych portów lotniczych na świecie.

Z Jasionki można polecieć m.in. do Warszawy, Londynu, Dublina, Manchesteru, Bristolu i East Midlands. W sezonie letnim realizowane jest cotygodniowe połączenie z Nowym Jorkiem oraz połączenie do Aten. Regularne loty z Jasionki obsługują przewoźnicy: PLL LOT, Lufthansa i Ryanair. (PAP)

autor: Wojciech Huk