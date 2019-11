"Jutro wzbogacimy uran do pięciu procent w (zakładach w) Fordo (...). Teraz mamy wystarczająco dużo 20-procentowego uranu, ale możemy (go produkować), jeśli będzie taka potrzeba" - oznajmił Salehi.

To kolejne odstępstwo Iranu od zobowiązań wynikających z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Wcześniej we wtorek kroki takie zapowiedział w wystąpieniu telewizyjnym irański prezydent Hasan Rowhani.

Dzień wcześniej Salehi ogłosił, że uruchomiona została seria 30 zaawansowanych wirówek IR-6 do wzbogacania uranu.

Według wrześniowego raportu MAEA Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., na który pozwala Teheranowi porozumienie nuklearne. Iran posiada 241,6 kg tego rozszczepialnego materiału, choć jego limit wynikający z umowy wynosi 202,8 kg.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej. (PAP)

fit/ akl/