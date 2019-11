"Spodziewam się do końca mojej kadencji niezmienionych stóp procentowych i w tej chwili znajduję potwierdzenie dla tej mojej indywidualnej projekcji" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.



Podtrzymał swoją opinię, według której, jeśli miałaby nastąpić zmiana stóp, to byłaby to obniżka, a nie podwyżka.



W ostatnich miesiącach Glapiński wielokrotnie mówił, że możliwy jest scenariusz, w którym obecna RPP nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca swojej kadencji (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).



Rada utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%.

Wzrost PKB

Z modelu stosowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że wzrost PKB może wynieść 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r., poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"To nie czynniki wewnętrzne decydują, że ten wzrost będzie nieco niższy. Z naszego modelu, który bierzemy pod uwagę wynika, że wzrost w 2020 roku może wynieść 3,6%, a w roku 2021 - 3,3%. Ale jeśli będzie wyższy, to nie będziemy jakoś zaskoczeni" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Dodał, że nasze naturalne tempo wzrostu, liczone przez niektórych ekonomistów, to ok. 3,5%, ale podkreślił, że nie przywiązuje do tego wagi.

"Nawet, gdyby tempo wzrostu spadło do 3,3% w 2021 r., to jest to bardzo dobre tempo. Nadal rosną płace, rosną wszystkie wskaźniki, nie mamy żadnych problemów budżetowych z tego tytułu" - podkreślił szef banku centralnego.

Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD (przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP), roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-4,7% w 2019 r. (wobec 3,9-5,1% w projekcji z lipca 2019 r.), 2,7-4,4% w 2020 r. (wobec 3-4,8%) oraz 2,3-4,2% w 2021 r. (wobec 2,4-4,3%).

>>> Czytaj też: Stopy procentowe bez zmian. Jest decyzja RPP