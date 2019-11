Wszystkie zalety roweru najlepiej widać w dużych miastach i gminach zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na ulicach GZM z powodzeniem działa już zintegrowany system wypożyczalni rowerów. Obecnie bikesharing proponują współpracujące ze sobą katowicka City By Bike, chorzowska Kajteroz, a także systemy roweru miejskiego działające w Gliwicach, Tychach, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu. Aktualnie do dyspozycji mieszkańców jest 900 rowerów. Co ważne, jednoślad wypożyczony w jednym mieście można bez problemu oddać w innym. Wcześniej nie było to możliwe. Wszystko za sprawą umowy między GMZ, a firmą Nextbike Polska, która jest operatorem wszystkich tych siedmiu wypożyczalni. Rower miejski, to nie tylko komfort. To również oszczędności. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnego środka transportu, w Sosnowcu użytkownik pierwsze pół godziny przejedzie za darmo, a w innych miastach opłata za korzystanie z jednośladu nie jest naliczana przez pierwszy kwadrans. W 2018 roku w samych Katowicach rowery wypożyczano ponad 200 tysięcy razy, a w systemie do tej pory zarejestrowało się 41 tysięcy katowiczan. Katowicki system rowerów miejskich wystartował cztery lata temu i obecnie jest największym w regionie.



Nowe życie starych pieców



Nowoczesna infrastruktura rowerowa wymaga uporządkowanego i zrównoważonego rozwoju. Dlatego GZM opracował dwa bardzo ważne dokumenty - „Studium Tras Rowerowych” oraz „Standardy i Wytyczne Kształtowania Infrastruktury Rowerowej”. Opracowania te określają w jakich kierunkach powinien rozwijać się metropolitalny system dróg rowerowych. Dzięki tym dwóm opracowaniom użytkownicy będą mogli korzystać z jednolitej i uporządkowanej sieci komunikacyjnej. Tak buduje się już w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Tarnowskich Górach i Tychach. Projekt systemu infrastruktury rowerowej GMZ obejmuje ponad 450 . km dróg rowerowych. Nowoczesne i proekologiczne podejście do rozwoju to również infrastruktura. Zwycięzcy tegorocznej akcji „Rowerowy Maj” otrzymali 20 stojaków wyprodukowanych ze starych pieców grzewczych. W zorganizowanej w Dąbrowie Górniczej inicjatywie wzięło udział 2 tysiące uczniów z 16 szkół. Uczestnicy wykonali łącznie ponad 46 tysięcy przejazdów na rowerach.



Jazda z prądem



Na krótkich, kilkukilometrowych dystansach rower jest zdecydowanie najszybszym i najbardziej praktycznym środkiem transportu. Dłuższe przejazdy to już zdecydowanie większy wysiłek, dlatego GZM do 2022 roku planuje stworzenie sieci rowerów elektrycznych. Rower Metropolitalny ma być największą tego typu inwestycją w Europie. Dzięki elektrycznemu wspomaganiu, każdy będzie mógł bez większego wysiłku pokonywać dłuższe odcinki. Będzie to również doskonała możliwość aktywizacji seniorów, dla których jazda konwencjonalnym rowerem może być bardziej wymagająca . Docelowo po drogach rowerowych Metropolii ma poruszać się nawet 10 tysięcy takich jednośladów. Na tego typu rowerach poruszają się już funkcjonariusze straży miejskiej, policjanci i urzędnicy. Docelowo na usługach administracji ma ich jeździć 230.



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza metropolia w Polsce, która rozpoczęła działalność z początkiem 2018 roku. Zrzesza obecnie 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.