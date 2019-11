PKP Cargo miało szacunkowo 98,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 98,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane. PKP Cargo obniżyło też prognozę całorocznego wyniku EBITDA do ok. 925 mln zł.

"Zarząd spółki PKP Cargo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r.:

- przychody z działalności operacyjnej - 3 616,6 mln zł;

- EBIT - 182,8 mln zł;

- zysk netto - 98,7 mln zł;

- EBITDA - 713,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł);

- masa towarowa - 82,2 mln ton" - czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za 9 miesięcy 2019 r. zaplanowana jest na 21 listopada 2019 r.

"Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2019 z dnia 20 marca 2019 roku 'Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP Cargo na rok 2019", zarząd spółki PKP Cargo, po przeanalizowaniu skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną prognozę wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na rok 2019 w wysokości ok. 925 mln zł" - wskazano również.

W sierpniu, po wynikach I półrocza br. PKP Cargo podtrzymało całoroczną prognozę EBITDA opiewającą na 1,15 mld zł.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)