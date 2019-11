Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 200 tys. prenumeratorów cyfrowych



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 200 226 aktywnych prenumerat cyfrowych, czyli dostępów do serwisów internetowych i aplikacji Wyborcza.pl, na koniec września 2019 r., podała spółka.

Na koniec 2018 r. "Gazeta Wyborcza" miała 170 tys. aktywnych prenumeratorów cyfrowych. 9 miesięcy później odnotowała wzrost tej liczby o 17%. Oznacza to, że na koniec września br. dostęp do dziennikarskich treści ma o 29 275 więcej osób, przy jednoczesnym wzroście średnich przychodów od użytkownika (ARPU), podano.

"Ponad 200 tysięcy prenumerat cyfrowych to naprawdę olbrzymi sukces 'Gazety Wyborczej', która jest liderem pod względem liczby subskrypcji w Polsce i zajmuje 13. pozycję w światowym rankingu tytułów prasowych z 'NYT' na czele. A to jest dopiero początek. Pięć lat temu weszliśmy w świat internetu z impetem, determinacją i odwagą. Dziś to nasz żywioł, odnaleźliśmy w nim optymalny model biznesowy dla jakościowego medium, jakim jest 'Wyborcza'" - powiedział wydawca dziennika Jerzy Wójcik, cytowany w komunikacie.

Do istotnego wzrostu liczby subskrypcji Wyborcza.pl odnotowanego w tym roku przyczyniły się przede wszystkim zmiany oferty wprowadzane od lutego 2019 - m.in. dostępy rodzinne, możliwość czytania "drukowanej" "Gazety Wyborczej" online czy dzielenia się odblokowanymi artykułami z bliskimi, a także udostępnienie aplikacji Wyborcza.pl wszystkim prenumeratorom. Działania zespołu ds. rozwoju strategii online dziennika koncentrowały się w szczególności na przekonywaniu użytkowników do korzystania ze stałych, autoodnawialnych subskrypcji, których popularność korzystnie wpływa na wysoki poziom utrzymania klientów. Obecnie zdecydowana większość prenumerat indywidualnych, zarówno zakupionych w serwisach Wyborcza.pl, Wysokieobcasy.pl, jak i w App Store oraz Google Play, to właśnie subskrypcje autoodnawialne, wskazano również.

"Coraz lepiej znamy zwyczaje oraz potrzeby naszych prenumeratorów i staramy się na nie odpowiadać. Nie zapominamy jednocześnie o naszej głównej roli - gdy w kraju lub na świecie dzieje się coś naprawdę ważnego, napiszemy o tym niezależnie od prognoz czytelnictwa. Doborem tematów i ich wyeksponowaniem na stronie zajmują się u nas bowiem doświadczeni redaktorzy, którzy wiedzą, że zadaniem poważnej gazety jest informowanie, pogłębianie wiedzy o świecie oraz prezentowanie różnorodnych opinii" - podkreśliła szefowa serwisu Wyborcza.pl, wicenaczelna "Gazety Wyborczej" Aleksandra Sobczak.

O wyniku "Gazety Wyborczej" w zakresie prenumerat cyfrowych zadecydował także rozwój oferty dedykowanej odbiorcom z firm i instytucji.

"Stale rozwijamy nasze propozycje dla klientów biznesowych, wzbogacając je o dodatkowe produkty, jak i usługi w wariancie premium - obserwujemy na rynku duże zapotrzebowanie na rozwiązania dedykowane biznesowi i instytucjom, dlatego aktualnie stawiamy na ich rozwój" - podsumowała dyrektor biura reklamy "Gazety Wyborczej" i grupy Wyborcza Joanna Kwas.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

