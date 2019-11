Kredyty BNP Paribas BP wzrosły o 36,4% r: r w I-III kw.; NPL: 5,7% w III kw.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Kredyty (brutto) BNP Paribas Bank Polska wyniosły 78 mld zł na koniec III kw. br., co oznacza wzrost o 36,4% r/r, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł do 5,7% w III kw. br. z 5,5% kwartał wcześniej, ale był niższy niż przed rokiem, kiedy wyniósł 6,2%.

"Skokowy wzrost wartości portfela kredytowego brutto [z uwzględnieniem portfela wycenianego wg wartości godziwej] o 36,4% r/r, do poziomu 77,8 mld zł. Poprawa dywersyfikacji portfela:

• udział kredytów dla rolników indywidualnych w całym portfelu kredytowym brutto spadł o 5,2 pkt proc. r/r, do poziomu 14,2%,

• udział walutowych kredytów mieszkaniowych w całym portfelu kredytowym brutto spadł o 2,6 pkt proc. r/r, do poziomu 6,6%" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wartość kredytów klientów indywidualnych wzrosła o 36,5% r/r (i o 3,7% kw/kw) i wyniosła 29,28 mld zł na koniec III kw. br., natomiast wartość kredytów instytucjonalnych wzrosła o 36,4% r/r (i o 0,9% kw/kw) do 48,5 mld zł.

"Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach klientów indywidualnych wyniósł 61% (+1,6 pkt proc. vs XII 2018)" - podkreślono w prezentacji.

Kredyty mieszkaniowe CHF brutto miały wartość 5,1 mld zł na koniec III kw. br. i stanowiły 6,6% całości portfela kredytowego banku, podano także.

"Bank i jego następcy prawni zawierał jedynie umowy kredytu denominowanego i umowy walutowe" - zaznaczono w prezentacji.

Według stanu na 30 września 2019 r. bank był pozwanym w 161 sprawach sądowych, dotyczących umowy kredytu hipotecznego. Bank podkreślił, że nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 46,15 mln zł.

"W 13 prawomocnie zakończonych postępowaniach (wg stanu na koniec września 2019) 8 roszczeń zostało oddalonych; 2 postępowania umorzone; 1 pozew odrzucony; raz pomimo oddalenia roszczenia w uzasadnieniu stwierdzono nieważność umowy, raz zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" - podano w prezentacji.

Udział kredytów dla przedsiębiorstw w sumie kredytów dla klientów instytucjonalnych wyniósł 68,8% na koniec III kw. 2019 (-1,6 pkt proc. vs XII 2018), podano także.

Depozyty klientów wzrosły o 61,2% r/r i na koniec września br. miały wartość 83,35 mld zł, przy czym depozyty klientów instytucjonalnych wrosły o 60,1% r/r, a indywidualnych - o 62,1% r/r, wskazano dalej w prezentacji.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

(ISBnews)