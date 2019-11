Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,8 proc. do 2.272,17 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 59.492,22 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.757,74 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,3 proc. do 11.510,33 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 849 mln zł, z czego 751 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu ok. 20 pkt. powyżej środowego zamknięcia do godz. 11.00 znajdował się w trendzie spadkowym, a następnie do końca notowań poruszał się w trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty – najsilniej poszły w górę tureckie akcje, gdyż BIST100 odnotował 2,4 proc. zwyżkę.

DAX wzrósł 0,84 proc., a S&P500 zwyżkował 0,57 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: KGHM – o 6,3 proc., Dino Polska – o 5,6 proc. i PGE – o 4,1 proc. Zwyżkował także kurs CD Projekt – o 3,1 proc. i PGNiG – o 1,1 proc.

Przed czwartkowym otwarciem agencja Bloomberg podała, że analityk Societe Generale Bartłomiej Kubicki podniósł rekomendację dla akcji PGE do "kupuj" z "trzymaj" - cena docelowa została ustalona na 11,40 zł.

Kurs CD Projekt ustanowił historyczne maksimum.

W czwartek przed sesją agencja Bloomberg podała, że Erste Group podwyższyło rekomendację dla CD Projektu do "akumuluj" z "trzymaj" wcześniej, ustalając cenę docelową akcji na 289,1 zł.

Podczas czwartkowej sesji PGNiG podał, że PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu dodatkowych 10 proc. udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pondion Energy – w wyniku transakcji udział spółki w licencjach wzrósł tym samym do 30 proc. z 20 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 3,4 proc., Lotos – o 2,5 proc. i PKN Orlen – o 1,5 proc. Zniżkowała także cena mBanku – o 0,4 proc.

W trakcie czwartkowej sesji agencja Bloomberg, cytując dyrektora finansowego Commerzbanku Stephana Engelsa, poinformowała, że niemiecki bank rozesłał teasery inwestycyjne do potencjalnych nabywców (polskich i zagranicznych) kontrolnego pakietu akcji mBanku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy – wzrost o 27,4 proc. i Monnari – o 6,2 proc.

W środę po sesji Elektrobudowa poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy z Areva GmbH na ok. 4,1 mln euro, który dotyczył udziału spółki w pracach montażowych w budowanej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mangaty – spadek o 6,2 proc. i Kruka – o 2,9 proc.

Prezes zarządu Mangata Holding Leszek Jurasz w wywiadzie dla PAP Biznes poinformował, że nie wyklucza możliwości przekroczenia prognozy 99 mln zł EBITDA i 52 mln zł zysku netto w 2019 roku. Ponadto, prezes dodał, że w 2020 roku zysk netto grupy powinien pozostać przynajmniej na tegorocznym poziomie, a EBITDA przekroczyć 100 mln zł. (PAP Biznes)