USA: Śledztwo w sprawie przekazywania przez naukowców danych biomedycznych do Chin

Źródło: PAP

Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) we współpracy z FBI prowadzą śledztwo w sprawie przekazywania przez amerykańskich naukowców poufnych danych biomedycznych z prowadzonych badań do innych krajów, w tym głównie do Chin - podał dziennik "New York Times".