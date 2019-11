MOL zakłada wzrost średniorocznego EBITDA w downstreamie o 600 mln USD w 2023 r.



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Grupa MOL zakłada wzrost średniorocznego poziomu EBITDA segmentu downstream o 600 mln USD w 2023 roku, w porównaniu do roku 2017, podała spółka.

Z tego w latach 2018-2020 ma to być w głównej mierze efekt trwającego programu poprawy efektywności, a w latach 2021-2023 stopniowego uruchamiania nowych projektów inwestycyjnych, w tym kluczowego Projektu Poliole, podano w prezentacji opublikowanej przez MOL przy okazji dnia inwestora w Londynie.

Program poprawy efektywności ma przynieść łącznie 230 mln USD oszczędności, w tym 110 mln USD już zrealizowano w roku 2018, a kolejne 50 mln USD spodziewane jest w roku 2019.

W 2021 r. EBITDA ma wzrosnąć o 100 mln USD, w 2022 - o 175 mln USD, a w 2023 - o kolejne 110 mln USD. Łącznie 150 mln USD potencjału wzrostu EBITDA przypada w tym okresie na flagowy Projekt Poliole o wartości 1,2 mld USD, a 220 mln USD spodziewanego wzrostu na inne kluczowe projekty inwestycyjne.

Łącznie w latach 2019-2023 capex segmentu downstream Grupy MOL wyniesie 3,2 mld USD, z czego 1,2 mld USD przypada na realizowany już Projekt Poliole, a 1,94 mld USD na pozostałe projekty, w tym instalację opóźnionego koksowania w zakładzie w chorwackiej Rijece, gdzie ostateczne decyzja inwestycyjna spodziewana jest do końca 2019 roku (wartość projektu to ok. 450 mln USD), a także przyszłe projekty drugiego cyklu inwestycyjnego w obszarze petrochemii z lat 2022-2023 (ok. 1 mld USD).

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)