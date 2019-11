Pułk Azow to realny problem. "To ultranacjonalistyczna milicja" [OPINIA]

Źródło: MAGAZYN DGP

Po tym jak amerykański polityk zaproponował, by pułk Azow dopisać do listy organizacji terrorystycznych, na Ukrainie wybuchła burza. Od kilku tygodni protestują skrajnie prawicowi aktywiści i mainstreamowi politycy. Przy okazji ujawniono też skalę wpływów tej organizacji we władzach w Kijowie.